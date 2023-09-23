Москва, 23 сентября, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Российские военные получили от добровольно сдавшегося в плен украинского офицера данные о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии ВСУ по жилым кварталам в ДНР. Об этом 22 сентября РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они корректируют удары <…> в населённых пунктах», — сказал военнопленный.

Он добавил, что наводчики оказывают содействие украинским силам для ударов по Мариуполю, Волновахе, Старомайорскому и Красной Поляне.

Пленный офицер также передал информацию о личностях и телефоны начальства 10-го армейского корпуса Вооружённых сил Украины (ВСУ). Журналисты получили видеозапись, на которой украинский военный показал смартфон с электронными файлами о корректировщиках и командирах ВСУ. Всего он раскрыл личности 13 украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в ДНР задержали шпиона, работавшего на украинскую службу внешней разведки, который передавал ВСУ информацию о российских военных. В 2014–2016 годах он служил в Народной милиции ДНР в должности подполковника. Затем в 2018 году он согласился на сотрудничество с украинской разведкой. Шпион держал связь с кураторами по спецканалам связи под псевдонимом «Сорок первый». За это он регулярно получал вознаграждение.

Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике проинформировало в июле о задержании жителя региона, который шпионил в пользу украинской стороны. Против него возбудили уголовное дело. Шпион осуществлял сбор и передачу информации о российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов. Также ещё четырём жителям ДНР, попавшим под давление украинских спецслужб, вынесли официальные предостережения.