Донецк, 8 июня, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Шпион и диверсант, работавший на украинскую службу внешней разведки, задержан в ДНР. Он передавал противнику информацию о российских военных, сообщили 8 июня журналистам в республиканском управлении ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сотрудник ведомства рассказал, что агента СВР Украины Михаила Михайленко, прибывшего в республику для сбора информации о российских силовиках, местах дислокации и передвижениях военных, задержали в ходе оперативной игры.

В 2014–2016 годах Михайленко служил в Народной милиции ДНР в должности подполковника. В 2018 году он согласился на сотрудничество с украинской разведкой. Шпион держал связь с кураторами по специально отработанным каналам связи под псевдонимом Сорок первый. За это он регулярно получал вознаграждение.

В апреле 2023 года мужчине поручили под легендой въехать на территорию ДНР для получения «чувствительной информации о сотрудниках ФСБ». Украинские спецслужбы планировали совершить против силовиков диверсионно-террористические акты.

«В настоящее время в отношении Михайленко приняты необходимые меры процессуального реагирования», — добавил сотрудник ФСБ.

Ведомство предоставило журналистам видеозапись с задержанием и допросом шпиона. Михайленко заявил, что после ареста оценил тяжесть своих поступков и раскаялся. Мужчина расплакался, он признался, что поверил в «сладкие обещания иностранных разведок» и совершил подлые и низкие поступки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее жителя Приморского края арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Возбуждено уголовное дело по статье УК о госизмене, задержанному грозит пожизненный срок. Мужчина собирал и передавал противнику данные об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона. Во время задержания у него нашли бутылки с зажигательной смесью. По мнению следователей, житель Приморья действовал по указанию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.