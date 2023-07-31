Донецк, 31 июля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. В отношении жителя Донецкой Народной Республики возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины, сообщили 31 июля в региональном управлении ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что фигурант по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу информации о российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов.

Кроме того, еще четырём жителям ДНР, попавшим под давление украинских спецслужб, вынесены официальные предостережения о недопустимости противоправных действий.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля сотрудники Федеральной службы безопасности задержали российского военного, завербованного СБУ. Он рассказал на допросе, что готовил теракт, который должен был произойти в июле на корабле Черноморского флота. За успешное выполнение задания ему обещали деньги и гражданство Украины.