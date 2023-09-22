Оттава, 22 сентября, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Правительство Канады выделит на военные нужды Украины 650 млн канадских долларов ($482,6) и в том числе передаст ей танки Leopard 2, сообщил 22 сентября телеканал телеканал CTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«В рамках этих денег Канада поставит больше танков Leopard 2в связи с июньским обязательством по оказанию помощи в техническом обслуживании и ремонте военных танков, подаренных союзниками, в Польше», — говорится в сообщении.

Помощь рассчитана на несколько лет. Оттава также пообещала ввести новые санкции в отношении России.

Как сообщало ИА Регнум, первый танк Leopard 2 Украина получила от Канады в феврале 2023 года. Всего Оттава пообещала предоставить Киеву восемь таких машин. При этом российская армия с начала СВО уничтожила более 12 тыс. танков противника.

По информации испанской газеты Mundo, украинские военные жалуются на неэффективность танков Leopard. Они заявляют, что техника оказалась уязвимой перед российскими беспилотниками.