Оттава, 6 февраля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Первый танк Leopard 2, который был передан киевскому режиму властями Канады, привезли в Польшу. Об этом 6 февраля сообщила глава канадского минобороны Анита Ананд на своей странице в одной из соцсетей.

Axel Heimken/globallookpress.com Танк Leopard 2

«Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы передали Украине, уже прибыл в Польшу», — отметила она в своём сообщении.

Также Ананд уточнила, что в течение скорого времени канадская сторона вместе со своими союзниками начнёт подготовку вооружённых формирований Украины к использованию этих боевых машин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к странам Североатлантического альянса (НАТО) прекратить поставки киевскому режиму тяжёлых видов вооружений обратился министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.