Вашингтон, 28 мая, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Недостоверным считает последнее видео с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным бывший сотрудник минобороны США Стивен Брайен.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«На подлинном фото у Залужного голубые глаза. В последнем видео — карие. Есть также некоторые отличия на его лице, если посмотреть внимательно, особенно на нос», — пояснил экс-сотрудник Пентагона.

Брайен считает фальшивкой опубликованное видео, поскольку технология искусственного интеллекта может подделать практически любое изображение.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая сотрудник пресс-службы минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который приветствовал и благодарил всех украинцев.

По информации РИА Новости, в начале мая 2023 года Залужный получил тяжёлые ранения в Херсонской области. С этого момента главком ВСУ не показывался на публике. В руководстве Украины опровергали данные о том, что Залужный ранен, при этом сотрудники ВСУ иллюстрировали такие свои заявления старыми фотографиями с главкомом, выдавая их за новые.