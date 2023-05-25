Киев, 25 мая, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным опубликовал сотрудник пресс-службы минобороны Украины Анатолий Штефан. Об этом 25 мая сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

В ролике Штефан говорит, что видео записано 25 мая 2023 года, после чего в кадре появляется Залужный.

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Как сообщало ИА Регнум, главком ВСУ с начала мая перестал появляться на публике, что спровоцировало серию слухов о его гибели. Начало им положил подозрительный отказ генерала встречаться с начальниками генштабов стран — членов НАТО.

Однако заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на фоне сообщений о его исчезновении заявила, что Залужный продолжает исполнять свои обязанности.

21 мая хакерская группа «Джокер ДНР» со ссылкой на агентуру в украинских войсках сообщила, что главком ВСУ тяжело ранен при ракетном ударе по штабу ВСУ в начале мая, из-за чего может покинуть пост. После этого в Сети стали появляться старые фото Залужного, которые пытались выдать за актуальные.