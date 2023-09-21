Украинский телеканал опозорился с фейком о выступлении Зеленского в ООН
На украинском ТВ показали Зеленского в ООН, слушающего свою же речь с трибуны
Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Украинский телеканал 1+1 показал фейковую запись выступления главы киевского режима Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Соответствующе кадры появились в Сети.
Телеканал преподнёс украинской публике выступление главы Украины в ООН при полном зале, сделав нарезку из видеокадров прошлых лет. При этом на поддельных кадрах заметили сидящего в зале самого Зеленского. Так на Украине пытались создать видимость заполненности зала, который на самом деле был наполовину пуст при выступлении лидера киевского режима.
На опубликованной видеозаписи выступления Зеленского в ООН не было ни одного общего плана, где бы было видно и самого Зеленского, и зал одновременно.
Как сообщало ИА Регнум, в июле украинские СМИ запутались при освещении удара по зданию СБУ в Днепропетровске. Помимо этого, ведущие телеканала Freedom дали противоречивые сообщения о погибших.
Также 25 мая сотрудник пресс-службы минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал поддельное видео с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, который приветствовал и благодарил всех украинцев. В подлинности видео усомнился бывший сотрудник минобороны США Стивен Брайен. Он отметил на видеозаписи некоторые отличия на лице украинского военного. При этом в начале мая стало известно, что Залужный получил тяжёлые ранения в Херсонской области и перестал показываться на публике.