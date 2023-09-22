Днепропетровск, Украина, 22 сентября, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Газопровод и линии электропередачи получили повреждения на территории Днепропетровской области. Об этом заявил глава местного совета Николай Лукашук в Telegram-канале.

Валерий Мельников/РИА Новости

Он уточнил, что повреждения получили две ЛЭП и газопровод. По словам чиновника, эти аварии стали результатами взрывов, прогремевших ночью.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 21 сентября, украинские СМИ распространили информацию о взрывах в ряде областей, в том числе Львовской, Винницкой, Ровненской областях.

Также о взрывах в Киеве и в Харькове заявили местные власти.

Минобороны сообщило об ударах, нанесённых российскими ракетами и дронами в ночь на 21 сентября по объектам военной промышленности Украины и центрам подготовки разведчиков и диверсантов украинской армии.