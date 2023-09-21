Ровно, Украина, 21 сентября, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Ровенская область Украины подверглась нескольким ракетным ударам. Об этом 21 сентября в Telegram-канале заявил глава областной администрации Виталий Коваль.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Он уточнил, что под удар попали энергетическая и гражданская инфраструктура в Ровно.

По словам Коваля, часть Ровенского района осталась без электроэнергии. Бригады компании «Ровнооблэнерго» уже приступили к восстановительным работам.

Глава администрации добавил, что никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В 03:52 мск сигнал прозвучал в Днепропетровской области, затем режим воздушной тревоги распространился на другие регионы. В 05:49 сигнал тревоги звучал на всей территории страны.

О серии взрывов в Киеве и работе систем противовоздушной обороны 21 сентября сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, взрывы прогремели в Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах. После взрывов в Святошинском районе наблюдались перебои с электро — и водоснабжением.

Местные власти также сообщили о взрывах в Киевской, Львовской и Черкасской областях, Ивано-Франковске, Харькове и Хмельницком. При этом Минобороны России официально не информировало о нанесении ударов по территории Украины 21 сентября.