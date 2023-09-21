Киев, 21 сентября, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе 21 сентября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, взрывы прогремели в Дарницком, Голосеевском, Шевченковском районах. Ряд микрорайонов Святошинского оказался без света и воды.

В Дарницком районе вспыхнул пожар на станции техобслуживания, а в Шевченковском повреждение получил газопровод, добавил киевский мэр.

«В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение», — заявил позже Кличко.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах во Львовской области. Кроме того, о взрывах в Харькове заявил глава украинского МВД Игорь Клименко.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине во всех регионах ночью 21 сентября объявили воздушную тревогу.