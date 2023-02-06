ДНР, 6 февраля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в интервью ТАСС 6 февраля сообщил, что украинские военные в прошедшее воскресенье на соледарском и артёмовском направлениях применили химическое оружие.

РИА Новости Российские военнослужащие специальных войск радиационной, химической и биологической защиты

«На разных участках фронта, преимущественно на соледарском и артёмовском участках, были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия», — заявил он.

Как утверждает Гагин, у некоторых бойцов наблюдается сильное головокружение, а также тошнота и удушье. Также он отметил, что ранее ВСУ уже применяли химическое оружие в отношении российских военнослужащих.

«Такое, в общем-то, было по всей линии фронта, когда с промышленных коптеров из специальных ёмкостей распыляли вещества, которые вызывали тошноту, удушье и кашель», — добавил советник Пушилина.

Напомним, что запрет на использование химического оружия во время войны прописан в Женевской конвенции 1925 года.

Ранее сообщалось, что российским снайперам удалось ликвидировать группу грузинских наёмников, базировавшихся в Артёмовске.