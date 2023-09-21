Великий Новгород, 21 сентября, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Психологическую помощь нужно развивать не только в военной, но и в гражданской сфере, заявил президент России Владимир Путин во время посещения центра поддержки участников специальной военной операции в Великом Новгороде 21 сентября.

«Конечно, психологическую помощь нужно развивать более широко, не только по линии вот этих центров, по линии Минобороны, но и по линии гражданской сферы», — заявил глава государства.

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Президент обсудил с участником СВО процесс получения им удостоверения ветерана боевых действий. Мужчина поблагодарил Путина за такой центр, сотрудники которого помогли ему. По мнению военного, повсеместное открытие подобных центров станет верным решением.

На заседании коллегии Генпрокуратуры 15 марта Путин подчеркнул, что все семьи участников СВО должны получать поддержку от государства, а сами участники — своевременно обеспечиваться денежным и иными видами довольствия и получать медицинскую помощь.

В том же месяце ИА Регнум сообщило, что соответствующие центры поддержки открылись во всех российских субъектах. В сентябре сообщалось о работе сотрудников филиалов фонда «Защитники Отечества», помогающих в получении удостоверений ветерана боевых действий участникам СВО, которые не могут сделать этого самостоятельно.

Указ о создании фонда Путин подписал 3 апреля. Цель организации — помощь ветеранам в получении законно положенной им поддержки, включая реабилитацию, лечение, переобучение и трудоустройство.