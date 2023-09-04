Москва, 4 сентября, 2023, 22:14 — ИА Регнум. Сотрудники филиалов фонда «Защитники Отечества» помогают получать удостоверение ветерана боевых действий участникам СВО, которые по каким-либо причинам не могут сделать этого самостоятельно.

Виталий Невар/РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе за помощью обратился Геннадий, служивший добровольцем в отряде «БАРС». Социальный координатор филиала Лейла Пуртова помогла ему оформить документы и получить положенные меры соцподдержки.

Социальный координатор петербургского филиала фонда Мария Луканина помогла получить удостоверение ветерана Ярославу, который получил в зоне СВО тяжёлое ранение и ожоги. Она также помогает ему установить инвалидность.

В Ульяновской области координатор филиала Марина Алекинова также помогла собрать документы демобилизованному военнослужащему для получения удостоверения ветерана.

«В короткий срок участник СВО получил удостоверение. На данный момент Марина помогает бойцу в оформлении всех документов, необходимых для получения полагающихся выплат», — сообщили в пресс-службе фонда.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 3 апреля 2023 года подписал указ о создании госфонда «Защитники Отечества». Цель организации — помогать ветеранам СВО получать положенные по закону меры поддержки, включая реабилитацию, лечение, переобучение и трудоустройство.

По данным на 3 июля, фонд получил более 60 тыс. обращений от участников СВО ил членов их семей. Чаще всего обращаются по вопросам оформления документов, получения статуса ветерана или инвалида, медицинской реабилитации, юридической и психолого-психотерапевтической