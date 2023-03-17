Москва, 17 марта, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Во всех российских субъектах созданы центры, деятельностью которых является поддержка семей участников специальной военной операции (СВО). Об этом 17 марта сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Она отметила, что на плотном персональном сопровождении в настоящее время находятся женщины, и не только беременные, женщины с детьми, мужья которых участвуют в СВО.

Напомним, 15 марта на заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин подчеркнул, что все семьи участников военной спецоперации должны получать поддержку от государства, а сами участники СВО — своевременно обеспечиваться денежным и иными видами довольствия, получать медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Москве единый центр поддержки участников СВО и их семей открылся в конце февраля. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в центре предоставляются все услуги, начиная от психологической помощи, юридической поддержки, направления на реабилитацию до получения образования и помощи в поиске новой работы.