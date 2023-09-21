Москва, 21 сентября, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Применение снарядов с обедненным ураном назвала большой бедой с плохо поддающимися прогнозу последствиями глава Роспотребнадзора Анна Попова 21 сентября в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

«На мой взгляд, это большая беда с плохо прогнозируемыми последствиями», — так прокомментировала Попова решение Пентагона о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams в рамках нового пакета военной помощи.

Как пояснила глава Роспотребнадзора, при использовании снарядов с сердечником из обеднённого урана, скорее всего, пострадает почва. Заражённую почву нельзя будет использовать в сельскохозяйственных целях. Вспыливание почвы с частицами урана приведёт к плотному контакту с кожей человека и нанесёт вред здоровью.

«Не видеть этого, допускать мысли, что все это пройдет бесследно, категорически неправильно. Это совершенно недопустимое пренебрежение здоровьем людей», — указала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что все разговоры о том, что бояться применения снарядов с ураном не надо и ни к чему плохому это не приведет, необъективно отражают ситуацию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские войска нанесли групповой удар по складам ВСУ, в которых хранятся крылатые ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обеднённым ураном.

О включении снарядов с обеднённым ураном в очередной пакет военной помощи США Украине стало известно в начале сентября. При этом в Белом доме за несколько дней до этой новости утверждали, что не готовы передавать такие боеприпасы.

В ООН выступили против применения снарядов с обеднённым ураном где бы то ни было в мире. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

Как пояснил в беседе с ИА Регнум кандидат химических наук, военный эксперт Олег Желтоножко, применение снарядов с обеднённым ураном вызовет химическое заражение местности. Причиной заражения становится металлическая пыль, образовавшаяся в результате их применения, из-за тяжести и радиоактивности урана.