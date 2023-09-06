Нью-Йорк, США, 6 сентября, 2023, 21:20 — ИА Регнум. ООН выступила против применения снарядов с обеднённым ураном где бы то ни было в мире. Об этом 6 сентября заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире», — сказал он ТАСС, комментируя тему передачи США снарядов с ураном Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября стало известно о включении снарядов с обеднённым ураном в следующий пакет военной помощи США Украине. Сообщается, что снаряды для ещё не полученных Киевом танков Abrams поступят наряду с другими боеприпасами, противотанковыми ракетными комплексами, средствами навигации и связи. При этом ещё 4 сентября в Белом доме говорили, что не готовы передавать их, хотя агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что США могут включить бронебойные танковые снаряды с обеднённым ураном в ближайший пакет военной помощи.

Ранее, 21 марта, замминистра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. В ответ президент России Владимир Путин указал, что российская сторона будет вынуждена отреагировать на такое решение Лондона, а глава МИД Сергей Лавров заявил, что поставки боеприпасов с обеднённым ураном на Украину станут шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Он напомнил о прецедентах использования таких боеприпасов на Балканах и в Ираке и указал, что тогда пострадали десятки тысяч людей, отмечался резкий всплеск онкологических заболеваний, на десятилетия была заражена почва. Впоследствии официальный представитель МИД Мария Захарова также подчеркнула, что британские заявления о поставках снарядов с ураном являются серьёзной угрозой и такая преступная деятельность Лондону не сойдёт с рук.

По словам кандидата химических наук, военного эксперта Олега Желтоножко, применение снарядов с обеднённым ураном вызовет химическое заражение местности. Как он пояснил в беседе с ИА Регнум, металлическая пыль, образовавшаяся в результате их применения, становится его причиной из-за тяжести и радиации урана. Специалист по фармакологии и токсикологии, эксперт движения «Сильная Россия» Александр Эдигер также заявил, что последствия от применения обеднённого урана могут проявиться в долгосрочной перспективе.