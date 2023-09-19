Москва, 19 сентября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Российские бойцы с помощью тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» уничтожили отряды диверсантов ВСУ, пытавшихся переправиться через Днепр, сообщила 19 сентября пресс-служба Минобороны России.

Украинские военные пытались закрепиться на островах на Днепре, чтобы потом перебраться на левый берег, но их манёвры заметили с российской стороны.

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«Выявленные разведкой и операторами БПЛА диверсионные отряды украинских боевиков уничтожены точным ударом тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября заместитель командира казачьего добровольческого штурмового корпуса Николай Дьяконов рассказал, что они успешно отбивают атаки ВСУ на Кинбурнской косе в Херсонской области. При этом он отметил, что украинская сторона постоянно прощупывает российскую линию обороны.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на херсонском направлении российские подразделения сосредоточились на выявлении и уничтожении диверсантов, чтобы не дать им высадиться на острова и перебраться на другой берег Днепра. Он отметил, что за прошлую неделю потери ВСУ составили до 360 военных.