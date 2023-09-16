Москва, 16 сентября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Казачьи бригады добровольческого штурмового корпуса успешно отбивают атаки ВСУ на Кинбурнской косе в Херсонской области, где украинская армия постоянно прощупывают линию обороны Вооружённых сил России. Об этом сообщил замком корпуса Николай Дьяконов.

Александр Река/ТАСС

Он отметил, что на Кинбурнской косе в Херсонской области представлены две казачьих бригады.

«Там идёт постоянно прощупывание противником нашей линии обороны. Казаки успешно справляются с поставленными им командованием задачами: выслеживание, уничтожение групп противника», — приводит РИА Новости слова Дьяконова.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным на 16 сентября потери украинских войск на херсонском направлении составили за минувшую неделю до 360 человек. На этом направлении российские бойцы сосредоточились на том, чтобы не дать диверсионно-разведывательным группам противника высадиться на острова и левый берег Днепра. Ещё одно направление усилий — контрбатарейная борьба.

Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники на херсонском направлении. Танк противника загорелся после точного попадания барражирующего боеприпаса.