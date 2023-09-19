Москва, 19 сентября, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Франция не намерена запрещать въезд в страну машинам с российскими номерами, сообщили 19 сентября «Известия» со ссылкой на пресс-службу посольства Франции в России.

РИА Новости/Евгений Биятов

«В настоящий момент со стороны Франции нет изменений правил, указанных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014 Европейского союза», — заявили в пресс-службе.

В диппредставительстве также отметили, что Париж не будет объявлять о запрете на ввоз транспортных средств, как это сделали, например, в Финляндии, Польше, ФРГ и странах Прибалтики.

Как сообщало 10 сентября ИА Регнум, россияне больше не смогут въезжать в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые вещи. В Европейской комиссии пояснили, что это будет трактоваться как запрещённый импорт. При этом срок, на который ввозится автомобиль, не имеет значения. Среди транспортных средств отмечены не только легковые автомобили, но и прицепы и полуприцепы для перевозки грузов и яхты. Кроме того, россиянам запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.

В СМИ 13 апреля появилась информация о начале блокировки инвестиционных счетов россиян в крупнейшем банке ОАЭ ENBD. Российские клиенты банка начали получать письма с информацией о том, что если они не являются резидентами ЕС, Швейцарии или Европейской экономической зоны, то их активы будут переведены на отдельный сегрегированный счет. Вывести с него средства россияне не смогут.