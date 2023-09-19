Москва, 19 сентября, 2023, 09:04 — ИА Регнум. В Подмосковье на трассе «Каспий» произошла дорожная авария, в результате которой вспыхнул пожар, погиб человек, ещё один пострадал, сообщили 19 сентября в ГУ МВД России по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл на 161-м км трассы Р-22 «Каспий». Примерно в 06:40 мск на встречную полосу выехала грузовая «Газель». Водитель не справился с управлением и произвёл столкновение с автовозом. «Газель» загорелась.

«В результате происшествия один человек погиб и один получил телесные повреждения, госпитализирован», — процитировал представителя ведомства ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, вечером накануне, 18 сентября, на юге Москвы произошло ДТП с участием семи автомобилей. Инцидент произошёл недалеко от автозаправочной станции на улице Поляны.

Днём ранее, 17 сентября, водитель внедорожника устроил порядка десяти ДТП на юге Москвы, а затем скрылся. Его задержали.