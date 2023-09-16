Москва, 17 сентября, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Полиция задержала в Московской области водителя внедорожника, который устроил около десяти аварий на юге столицы. При этом он с места ДТП скрывался. О дорожном происшествии сообщили в пресс-службе МВД Москвы.

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Сообщение о ДТП на Липецкой улице поступило 16 сентября.

Полицией предварительно установлено, что водитель по пути движения совершил около десяти ДТП с другими автомобилями. Пострадавших нет.

«Нарушитель задержан. Проводится проверка», — пояснили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в Самаре вечером 16 сентября произошло ДТП в районе торгового центра «Парк Хаус» с участием семи авто. Пострадали три человека.

Водитель автомобиля Land Cruiser двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Ново-Вокзальной в сторону улицы XXII Партсъезда. В момент движения он не сохранил дистанцию до впереди ехавшей машины и на ходу столкнулся с шестью автомобилями.

В Ершове Саратовской области водитель автомобиля LADA Largus врезался в опору ЛЭП. Три человека погибли.