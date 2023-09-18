Братислава, 18 сентября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Словакии, председатель крупнейшей оппозиционной партии «Направление — социальная демократия» Роберт Фицо 18 сентября анонсировал отказ от помощи Украине в случае вхождения его партии в состав правительства страны.

РИА Новости/Алексей Куденко

«Если моя партия будет частью правительства, то мы больше не будем отправлять на Украину ни оружие, ни боеприпасы. Наивно думать, что Россия покинет Крым. Наивно думать, что Россия когда-либо откажется от контролируемой ею территории», — сказал он в интервью Associated Press.

Фицо сообщил, что поставки оружия Украине фактически ничего не изменят, и призвал ЕС и США повлиять на Украину и Россию для компромиссного мирного соглашения.

Досрочные парламентские выборы в Словакии пройдут 30 сентября. Наибольшей популярностью у электората пользуется партия Фицо (19,4%), затем левоцентристское политическое движение «Прогрессивная Словакия» (18,2%). Популярностью в республике также пользуется возглавляемая экс-премьером Петером Пеллегрини левоцентристская партия «Голос — социальная демократия» (15,1%).

Как сообщало ИА Регнум, депутат Европарламента Мик Уоллес заявил о рекордных за 2022 год продажах вооружения Украине крупными поставщиками и указал на возникающую из-за этого угрозу. Он отметил, что украинский конфликт продолжается, прибыль «торговцев смертью» стремительно растёт, а существует ли предел этого, непонятно.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 16 сентября отметил, что в западных СМИ перестала появляться информация о ситуации на Украине. Если раньше новости о конфликте обновлялись каждые полчаса, то сейчас наступила полная тишина, заявил он. Джонсон указал, что это прямо связано с победами России в зоне проведения СВО. В связи с этим, считает аналитик, подходит к концу и поддержка Украины странами Запада.