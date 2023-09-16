Вашингтон, 16 сентября, 2023, 22:50 — ИА Регнум. В западных СМИ перестала появляться информация о ситуации на Украине. Если раньше новости о конфликте обновлялись каждые полчаса, то сейчас наступила полная тиши. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что это связано с победами России на поле боя.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он подчеркнул, что в западных СМИ наступила полная тишина, приведя в пример телеканал Sky News. Джонсон уверен, что журналистам нечего рассказывать, так как ВСУ несут большие потери и терпят поражения.

В связи с этим, считает Ларри Джонсон, подходит к концу и поддержка Украины странами Запада, которые теперь сомневаются в целесообразности поставок вооружения ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что запросы Украины по поставкам оружия и боеприпасам, а также объёмы используемой ВСУ оборонной продукции, превышают возможности стран Североатлантического альянса.

В Вашингтон допускают, что из-за неудач ВСУ на Украину могут быть введены войска НАТО, заявил 16 сентября экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн.

ВСУ в ближайшее время завершат свои попытки контрнаступления, и не потому, что наступлению будет мешать погода, а из-за исчерпания своих кадровых резервов и запасов оружия, заявил немецкий военный эксперт Франц Штефан Гади.