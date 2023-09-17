Одесса, Украина, 17 сентября, 2023, 23:40 — ИА Регнум. На Украине в Одесской области, где объявлена воздушная тревога, в ночь на 18 сентября прозвучали взрывы, сообщило издание «Страна. ua».

U.S. Air Force Взрыв

Подробности о прогремевших взрывах не уточняются. Нет официальной информации о пострадавших и повреждённых объектах.

В Одесской области работают сирены воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, шесть разведчиков первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск произвели налёт на один из трёх опорных пунктов в тылу противника в Харьковской области, застигнув украинских военных врасплох.

Над Крымом вечером 17 сентября был сбит очередной беспилотник ВСУ.