Москва, 17 сентября, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Артиллерия, штурмовая и армейская авиация в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении отбили шесть попыток ВСУ атаковать. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Атаковать пытались штурмовая группа 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-я бригада специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Помимо отражения атак, авиация нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам в районе Серебрянки.

Противник потерял танк, боевую бронированную машину, а также более 50 боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, экипаж танка под командованием бойца из Хасынского района Магаданской области Владимира Цацулина в одиночку уничтожил несколько бронемашин с киевскими боевиками.

В Харькове 16 сентября ракетный удар был нанесён по бронетанковому заводу и сортировочному железнодорожному узлу. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.