Токмак, Запорожская область, 17 сентября, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Вечером 17 сентября средствами ПВО российской армии был отражён ракетный удар киевских боевиков по городу Токмак в Запорожской области. Об этом сообщили в областной администрации.

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Отмечается, что в 21:15 по мск ВСУ попытались нанести ракетный удар по Токмаку. Атаку отразили силы противовоздушной обороны.

Жертв нет, сведения о разрушениях уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, над Крымом вечером 17 сентября был сбит очередной беспилотник ВСУ.

Украинский беспилотный летательный аппарат, направленный для совершения террористической атаки, перехвачен 17 сентября в небе над Воронежской областью.