Симферополь, 17 сентября, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Над Крымом вечером 17 сентября был сбит очередной беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Попытка новой террористической атаки на Крым была предпринята киевским режим около 21:30 мск.

БПЛА противника был уничтожен средствами ПВО над юго-западной частью Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили один снаряд по территории промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области, сообщил 17 сентября глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) не позволит добиться полного возвращения потерянных территорий, заявил 17 сентября председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.