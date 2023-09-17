Екатеринбург, 17 сентября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 0:0.

Павел Лисицын/РИА Новости

На 83-й минуте полузащитник «Урала» Андрей Егорычев забил гол, однако главный арбитр Владислав Безбородов отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора.

На сегодняшний день «Урал» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 14 очков. «Факел» идёт на 15-м месте с пятью очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 16 сентября грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче восьмого тура РПЛ. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:1. На третьей минуте счёт открыл нападающий «Ахмата» Иван Олейников. «Краснодар» отыгрался на 38-й минуте благодаря голу форварда Жоау Батчи.