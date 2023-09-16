Грозный, 16 сентября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:1.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

На третьей минуте счёт в матче открыл нападающий «Ахмата» Иван Олейников. «Краснодар» отыгрался на 38-й минуте, отличился форвард Жоау Батчи.

На сегодняшний день «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 11 очков. «Краснодар» идёт на первом месте с 18 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, московский ЦСКА сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче восьмого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:2. «Армейцы» проигрывали с разницей в два мяча и играли в меньшинстве, но смогли вырвать ничью.