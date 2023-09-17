Москва, 17 сентября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Блокировка YouTube принесёт больше вреда, чем пользы, но при этом у российских контентмейкеров на этом видеохостинге нет будущего, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Блокировка YouTube принесет больше вреда, чем пользы. Но это не значит, что России не нужно развивать свои альтернативы», — написал он в Telegram-канале.

Горелкин добавил, что YouTube продолжает оставаться враждебной площадкой, осознанно нарушающей законодательство России.

«Нет гарантии, что завтра она не начнет проводить более агрессивную политику по распространению противоправных роликов. У российских контентмейкеров на YouTube нет будущего», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 сентября глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России перед тем, как думать о блокировке YouTube, необходимо создать адекватную и полноценную замену этому сервису.

Депутат Государственной думы Антон Горелкин заявил, что заблокировать видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, на данный момент не является возможным несмотря на то, что платформа является «враждебной».