Москва, 17 сентября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. В России перед тем, как думать о блокировке YouTube, необходимо создать адекватную и полноценную замену этому сервису, считает глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Mateusz Slodkowski/Global Look Press

«На сегодняшний день, надо говорить честно, адекватной и полноценной замены YouTube у российских аналогов, к сожалению, пока нет», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что необходимо сначала решить проблему создания аналога YouTube перед его возможной блокировкой, иначе «заложниками станут пользователи».

Как сообщало ИА Регнум, ранее депутат Государственной думы Антон Горелкин заявил, что заблокировать видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, на данный момент не является возможным несмотря на то, что платформа является «враждебной».

Он отметил, что в сентябре ожидается завершение тестового режима работы видеосервиса VK Видео, который является российским аналогом видеохостинга YouTube.