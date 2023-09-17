Сочи, Краснодарский край, 17 сентября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Футбольный куб «Сочи» увольняет главного тренера Дмитрия Хохлова, контракт будет расторгнут по согласию сторон, команду возглавит Александр Точилин, сообщили 17 сентября в пресс-службе клуба.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Дмитрий Хохлов

«Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всём жизненном пути. Новым главным тренером «Сочи» назначен Александр Точилин», — сказано в сообщении пресс-службы.

Хохлов возглавил ФК «Сочи» в апреле 2023 года. По его руководствам команда провела всего 19 матчей, в них были одержаны пять побед, две игры команда свела вничью, 12 проиграла.

В сезоне 2022-23 годов сочинская команда заняла 10 место, набрав 38 очков. В нынешнем розыгрыше команда идёт на 12-м месте: в восьми матчах «Сочи» набрав 6 очков, выиграв две игры и проиграв шесть, в том числе в матче 8-го тура — московскому «Спартаку» на его поле (0:1).

Хохлов, в период игровой карьеры выступавший в том числе за ЦСКА, ПСВ, «Реал Сосьедад», московские «Локомотив» и «Динамо», в 2012 году начал тренерскую работу. До периода работы в Сочи он возглавлял краснодарскую «Кубань», «Динамо» (Москва) и волгоградский «Ротор».

Точилин уже возглавлял ФК «Сочи» в течение двух лет (в 2018–2020 годах). Под руководством Точилина команда вышла из ФНЛ в высший дивизион. В последние месяцы он работал помощником в тренерском штабе Дмитрия Хохлова.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года главный тренер футбольного клуба «Ростов» и сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что может через несколько месяцев завершить работу и в клубе, и в национальной команде. Карпин объяснил это тем, что ему сложно жить отдельно от семьи, которая находится в Эстонии (тренер родился в Нарве).

Также в сентябре 2023 года новым главным тренером краснодарского футбольного клуба «Кубань» был назначен Вадим Евсеев, прежде руководивший ярославским «Шинником». «Кубань» днём ранее объявила об уходе Александра Григоряна с поста главного тренера, контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию сторон.