Краснодар, 12 сентября, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Новым главным тренером краснодарского футбольного клуба «Кубань» назначен российский специалист Вадим Евсеев. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба клуба.

Алексей Филиппов/РИА Новости Вадим Евсеев

«Контракт 47-летнего специалиста рассчитан до окончания спортивного сезона-2023/2024. С сегодняшнего дня Евсеев приступает к работе с командой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тренерский штаб Евсеева войдут Иван Дранников, Сергей Томаров, Дмитрий Епифанов и Владимир Марков.

Евсеев 5 сентября покинул воронежский «Факел». До этого он работал главным тренером ярославского «Шинника».

«Кубань» 11 сентября объявила об уходе Александра Григоряна с поста главного тренера, контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В настоящее время «Кубань» после девяти туров занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги, на счету команды пять очков.