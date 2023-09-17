Москва, 17 сентября, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Еврокомиссия планирует обязать компании, получающие дивиденды от замороженных российских активов, большую часть прибыли переводить в бюджет ЕС, пишет РИА Новости.

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что европейские чиновники на встрече с представителями Германии, Франции, Испании, Италии и Бельгии предложили ввести налог на прибыль от заблокированных активов ЦБ России.

Общая сумма активов составляет порядка 200 млрд евро, большая часть в наличных и депозитах, а оставшиеся — в облигациях.

Сейчас рабочая группа одобрила поэтапную реализацию плана — уточнение объема выплат, отделение депозитариями активов, перечисление средств как внешних доходов в бюджет ЕС. Данная инициатива может принести около 3 млрд евро.

Как сообщало ИА Регнум, в Евросоюзе пояснили, что за разъяснениями по условиям ввоза личных вещей из РФ на европейскую территорию стоит обращаться в компетентные национальные органы соответствующих европейских государств.

Изъятие активов российских компаний за рубежом переходит всякие границы, и отечественные предприниматели должны осознать, что хранить средства в России гораздо надёжнее, заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин.