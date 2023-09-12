Брюссель, 13 сентября, 2023, 00:00 — ИА Регнум. В Евросоюзе пояснили, что за разъяснениями по условиям ввоза личных вещей из РФ на европейскую территорию стоит обращаться в компетентные национальные органы соответствующих европейских государств. Об этом сообщили РИА Новости в отделении санкционной политики европейской внешнеполитической службы ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Отмечается, что в Еврокомиссии акцентировали, что страны ЕС не должны препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши.

Список соответствующих государственных служб стран — членов ЕС, занимающихся вопросами соблюдения санкций, опубликован на специализированном сайте Европейской комиссии.

Как сообщало ИА Регнум, Латвия с 12 сентября запретила въезд в Евросоюз через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты автомобилям с российскими номерами.

Аналогичный запрет с 11 сентября ввела и Литва. Исключение составляют автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область или из неё.

В Финляндии въезд автомашин с российской регистрацией по-прежнему разрешён, им не грозит конфискация.

В Еврокомиссии ранее заявили, что ввоз гражданами России личных автомобилей на территорию ЕС будет расцениваться как «запрещённый импорт». Кроме того, россиянам запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и даже средства личной гигиены.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что расизм, который исповедуют руководители Евросоюза, вырывается наружу, как гнойник, который не лечили. Дипломат подчеркнула, что подобные ограничения ЕС уже не могут объясняться ни стремлением причинить вред экономике России, ни желанием получить дополнительные преимущества для своей экономики.