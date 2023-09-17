Вашингтон, 17 сентября, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Западная разведка помогает ВСУ наносить дальнобойные ракетные удары. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА Регнум

«Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации используются украинцами для нанесения дальнобойных ракетных ударов», — отметил военный аналитик, добавив, что администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена скрывает эти сведения от граждан США.

Как передавало ИА Регнум, ранее Макгрегор отмечал, что из-за больших потерь ВСУ, которые они понесли в ходе наступления, Киев утратил способность вести боевые действия на земле, поэтому перешёл к тактике ударов западными ракетами большой дальности, применяя разведывательную информацию стран НАТО.

Макгрегор обратил внимание на то, что такая уже прямая помощь ВСУ практически делает западные государства непосредственными участниками конфликта с Россией, что может повлечь серьёзный ответ со стороны России. Американский офицер отметил, что новая тактика ВСУ не оставит России другого выбора, кроме как завершить конфликт поражением Киева.

Ночью 13 сентября ракетным ударом ВСУ был атакован Нахимовский район Севастополя. Возгорание произошло из-за ракетной атаки. Все экстренные спецслужбы работают на месте происшествия. В результате ночной ракетной атаки ВСУ по Нахимовскому району Севастополя, по предварительной информации, пострадали 24 человека, четыре находятся в состоянии средней степени тяжести