Москва, 16 сентября, 2023, 10:59 — ИА Регнум. ВСУ стали применять тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных ракет и данных разведывательных служб. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы находимся в новой фазе, фазе дальнобойных ударов, потому что украинцам больше нечего бросать в бой, и это очень опасно», — отметил эксперт.

По его словам, из-за больших потерь ВСУ, которые они понесли в ходе наступления, Киев утратил способность вести боевые действия на земле, поэтому перешёл к тактике ударов западными ракетами большой дальности, применяя разведывательную информацию стран НАТО.

Макгрегор обратил внимание на то, что такая уже прямая помощь ВСУ практически делает западные государства непосредственными участниками конфликта с Россией, что может повлечь серьёзный ответ со стороны России.

Американский офицер отметил, что новая тактика ВСУ не оставит России другого выбора, кроме как завершить конфликт поражением Киева.

«Думаю, русские уже понимают, что конфликт закончится лишь военным путём», — отметил Макгрегор.

Как передавало ИА Регнум, ночью 13 сентября ракетным ударом ВСУ был атакован Нахимовский район Севастополя. Возгорание произошло из-за ракетной атаки. Все экстренные спецслужбы работают на месте происшествия. В результате ночной ракетной атаки ВСУ по Нахимовскому району Севастополя, по предварительной информации, пострадали 24 человека, четыре находятся в состоянии средней степени тяжести.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал местных жителей не выкладывать в Сеть фото и видео последствий ракетной атаки, чтобы не помогать киевским боевикам.

Замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков завил, что неспособность победить на фронте стала причиной усиления террористической активности со стороны Украины.

Американский журналист, политический обозреватель из Праги Брэдли Бланкеншип отметил, что оружие, которое поставляют Украине страны Запада, не влияет на ход военного конфликта с Россией.