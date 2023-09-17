Москва, 17 сентября, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Торжественная церемония награждения военнослужащих Центрального военного округа состоялась в тыловом районе зоны СВО, сообщили 17 сентября в Министерстве обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отличившиеся в бою военные получили медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени из рук представителя командования группировки «Центр» и командира подразделения.

«Всего награды получили более 60 военнослужащих», — сообщили РИА Новости в военном ведомстве.

После церемонии награждения для военных провели праздничный концерт.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» трём военнослужащим, удостоенным звания Героя России за проявление мужества и героизма при выполнении задач спецоперации: полковнику Сергею Наймушину, старшему лейтенанту Владиславу Журавлёву и младшему лейтенанту Алексею Кривуле.

Командир мотострелковой бригады Наймушин скрытно провёл своё подразделение в тыл обороняющимся украинским силам. Бригада прорвала оборону и создала условия для окружения отрядов ВСУ. В результате противник понёс большие потери и отступил с занимаемых позиций.