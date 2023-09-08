Москва, 8 сентября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» трём военнослужащим. Наград и звания Героя России их удостоили за проявление мужества и героизма при выполнении задач спецоперации. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство обороны России Владислав Журавлев, Алексей Кривуля, Сергей Наймушин

Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной Минобороны.

«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами ― высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу», ― сказал генерал армии.

Указом президента звания Героя России удостоили командира мотострелковой бригады полковника Сергея Наймушина, командира огнеметной роты РХБЗ старшего лейтенанта Владислава Журавлёва и командира мотострелкового взвода младшего лейтенанта Алексея Кривулю.

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Кривуля принял командование ротой после того, как при обстреле со стороны ВСУ командир получил тяжёлое ранение и его пришлось эвакуировать. Младший лейтенант грамотно оценил обстановку и организовал отход попавшего в окружение подразделения, вызвав огонь артиллерии на себя. Благодаря его корректировке удалось уничтожить несколько единиц вражеской техники и значительное число украинских штурмовиков.

В Минобороны сообщили, что бригада под командованием Наймушина при освобождении одного из населённых пунктов в ходе боя скрытно совершила манёвр и прорвала штурмом оборону ВСУ с тыла. В результате украинские военные попали в окружение, понесли большие потери и отступили с занимаемых рубежей.

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Владислава Журавлёва удостоили медали за то, что он со своей ротой оперативно и скрытно вывел боевые машины из-под артиллерийского огня украинской армии, после чего с запасного рубежа выдал целеуказания, позволившие роте уничтожить укрытия подразделений ВСУ. Благодаря этому российские войска прорвали оборону противника и значительно улучшили положение по переднему краю.

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Как сообщало ИА Регнум, 5 августа министр обороны Сергей Шойгу вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации. Вручение наград прошло на краснолиманском направлении. Генерал армии поблагодарил военнослужащих за выполнение боевых задач, поздравил с заслуженными наградами и вручил им за проявленные самоотверженность и героизм ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Мужества, знаки отличия Георгиевский крест и медали «За отвагу».

Президент России Владимир Путин, находясь в Курске по случаю празднования 80-летия победы Красной армии в Курской битве, 23 августа вручил звёзды Героев России и другие государственные награды бойцам, отличившимся в ходе специальной военной операции. Глава государства отдельно выделил членов экипажа танка «Алёша» лейтенанта Александра Левакова, ефрейторов Филиппа Евсеева и Алексея Неустроева. Он заявил, что они выполнили невозможное: не только одержали победу в неравном бою, но и спасли товарищей, у которых подбили танк.