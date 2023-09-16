Самара, 16 сентября, 2023, 22:39 — ИА Регнум. В Самаре вечером 16 сентября произошло ДТП в районе торгового центра «Парк Хаус» с участием семи авто. Пострадали три человека. О массовом столкновении сообщили в пресс-службе МВД по Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Установлено, что водитель автомобиля Land Cruiser двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Ново-вокзальной в сторону улицы XXII Партсъезда. В момент движения он не сохранил дистанцию до впереди ехавшей машины и на ходу столкнулся с шестью автомобилями.

«За медицинской помощью обратились три человека, из них один ребёнок», — пояснили в полиции.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в центре Москвы днём 16 сентября иномарка на полном ходу въехала в стоящий автомобиль. В результате ДТП пострадал пешеход.

15 сентября в результате столкновения двух иномарок в центре Москвы пострадали пять человек. ДТП произошло на 1-й Тверской-Ямской улице. На опубликованной записи видно, как автомобиль врезается в некий предмет на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая в автомобиль, следовавший в попутном направлении.