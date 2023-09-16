Ершов, Саратовская область, 16 сентября, 2023, 07:27 — ИА Регнум. В Ершове Саратовской области водитель автомобиля LADA Largus врезался в опору ЛЭП. Три человека погибли, сообщили в пресс-службе ГИБДД Саратовской области

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Предварительно установлено, что ранним утром 16 сентября в городе Ершове автомобиль на большой скорости врезался в опору ЛЭП.

В результате аварии три пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё три пассажира и водитель с травмами в тяжёлом состоянии доставлены в больницу.

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