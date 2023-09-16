Берлин, 16 сентября, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Запад не в курсе, что в действительности происходит в зоне спецоперации (СВО), заявил 16 сентября американский военный аналитик Майкл Кофман в интервью немецкому журналу Spiegel.

Иван Шилов ИА Регнум

«Большая часть этой критики возникает из-за того, что мало что известно об операциях украинцев, условиях на поле боя и реалиях конфликта», — сказал он.

По его оценкам, украинским войскам не хватает техники для разминирования и систем ПВО. Кроме того, отметил Кофман, украинские солдаты не могут пройти подготовку к контрнаступлению за короткое время.

Кроме того, по словам эксперта, Запад не развил сплочённость украинских подразделений и командования.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский журналист Дэнни Хайфон заявил, что ВСУ несут тяжелейшие потери в ходе контрнаступления, однако это не заботит её западных союзников, поскольку они готовы пожертвовать всем населением Украины для достижения своих целей.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 4 сентября заявил, что украинские войска с момента начала контрнаступления в июне потеряли свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. По его словам, ВСУ атакуют гражданские объекты и выдают это за военные успехи, чтобы скрыть провал наступления.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что «хеппи-энда» у контрнаступления не будет, потому что было убито и ранено значительное количество военнослужащих ВСУ.