Вашингтон, 16 сентября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. ВСУ несут тяжелейшие потери в ходе контрнаступления, однако это не заботит её западных союзников, поскольку они готовы пожертвовать всем населением Украины для достижения своих целей. Об этом заявил американский журналист Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ситуация действительно отчаянная. Крайне отчаянная. Мы видим колоссальные человеческие потери, более 66 тыс. солдат, огромное количество уничтоженной техники, ВСУ не достигли ни одной своей цели», — сказал он.

Всё это показывает то, на что способны пойти западные страны для достижения своих целей, украинцы им безразличны, добавил журналист.

При этом даже западные партнеры Киева уже не могут скрывать провал его контрнаступления, заключил Хайфон.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек. Военачальники ВСУ бросают в бой неподготовленных солдат, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.

Вооружённые силы России надёжно держат оборону в зонах наступления ВСУ, заявил 13 сентября глава Минобороны Сергей Шойгу. Главная задача российской армии на данном этапе — «выбивать технику противника», отметил также министр.