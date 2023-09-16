Анкара, 16 сентября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после публикации отчёта Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в стране заявил, что Анкара «может пойти разными путями с Евросоюзом». Об этом он заявил на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По его словам, ЕС стремится разорвать отношения с Турцией.

«В случае, если Евросоюз сделает соответствующие шаги, мы проведём свою оценку этих событий, и после этого можем пойти с ЕС разными путями, если это будет необходимо», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин заявил, что вступление в Европейский союз новых государств будет означать для него только дополнительные расходы без каких-либо серьёзных приобретений.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС начнёт готовиться к очередному расширению Евросоюза.

По словам Мизина, это очень странный шаг, так как в действительности он означает отсутствие серьёзных приобретений, а только лишь одни новые расходы, поскольку к ЕС надеются присоединиться в основном балканские страны.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен активизировать подготовку к новому этапу расширения и возможному вступлению десяти новых членов. Между тем сейчас официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина, а также Босния и Герцеговина.