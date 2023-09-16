Лондон, 16 сентября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что не хочет проводить бой с Александром Усиком, потому что он маленький украинский бомж. Об этом 16 сентября сообщает Daily Mail.

360experience.com Тайсон Фьюри

«Нет, я не заинтересован в проведении боя с Усиком. Он маленький украинский бомж. Никакого интереса к объединению поясов в этом дивизионе у меня нет», — сказал Фьюри.

Он добавил, что ищет самый высокий гонорар, а Усик — иностранец, который плохо говорит по‑английски, поэтому поединок с ним не продать.

Как сообщало ИА Регнум, Фьюри заявил, что больше не желает драться с Усиком, поскольку для него важнее провести бой с французским бойцом Фрэнсисом Нганну. Ранее поединок между Фьюри и Усиком неоднократно срывался, поскольку стороны не могли договориться о распределении гонораров.

27 августа Усик провёл бой против британца Даниэля Дюбуа. После поединка украинец предъявил своему оппоненту претензии. В пятом раунде Дюбуа нанёс Усику удар ниже пояса, и тот, упав, не сразу смог подняться. Судья объявил пятиминутный перерыв. Тем не менее в итоге победу одержал Усик, поскольку в девятом раунде судья объявил о техническом нокауте Дюбуа.