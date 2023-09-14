Лондон, 14 сентября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что больше не желает драться с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает портал Boxing Social.

ТАСС/EPA/Alberto Valdes, EPA/STR Тайсон Фьюри и Александр Усик

«Я больше не хочу драться с Усиком, потому что он огромный кусок дерьма! И его всё равно побил Даниэль Дюбуа. Хотя это и неважно», — сказал Фьюри.

По его словам, ему неинтересно драться с Усиком. «Первая остановка — Фрэнсис Нганну, вторая — банк», — добавил он.

Ранее поединок между Фьюри и Усиком неоднократно срывался, поскольку стороны не могли договориться о распределении гонораров.

Как сообщало ИА Регнум, Усик после поединка с британцем Даниэлем Дюбуа предъявил своему оппоненту претензии. В пятом раунде Дюбуа нанёс Усику удар ниже пояса, и украинец, упав, не сразу смог подняться. Судья объявил пятиминутный перерыв. Тем не менее в итоге победу одержал Усик, поскольку в девятом раунде судья объявил о техническом нокауте Дюбуа.