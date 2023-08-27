Варшава, 27 августа, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Украинский боксёр Александр Усик после прошедшего в Вроцлаве (Польша) победного поединка с британским бойцом Даниэлем Дюбуа предъявил своему оппоненту претензии. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщило издание «Чемпионат».

Andriy Makukha Александр Усик

После победы украинский спортсмен подошёл к британскому боксёру и эмоционально высказал ему своё недовольство. Вероятно, претензии Усика связаны с инцидентом, произошедшим в пятом раунде поединка, когда украинец пропустил удар в живот ниже пояса, что привело к длительному тайм-ауту.

Победа в этом поединке за титул чемпиона мира в тяжёлом весе стала для украинского боксёра 21-й в карьере. При этом на профессиональном уровне Александр Усик не потерпел ни одного поражения. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля Александр Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины. По его словам, для начала он хотел бы вновь стать абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе, прежде чем уйти в политику.