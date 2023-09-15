Москва, 15 сентября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 15 сентября опубликовало видео уничтожения штурмовых групп ВСУ артиллерией Вооружённых сил России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Российские артиллеристы уничтожили штурмовые группы ВСУ на северском направлении», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что огонь артиллеристов корректировался операторами беспилотных летательных аппаратов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3833258" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения пункта дислокации ВСУ ударом высокоточного оружия. Отмечается, что на херсонском направлении ударом высокоточного оружия был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом.

Также Минобороны опубликовало видео уничтожения управляемой ракетой танка ВСУ на южнодонецком направлении. На кадрах можно увидеть, как ракета, сделав в воздухе спираль, точно попадает в цель.