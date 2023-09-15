Москва, 16 сентября, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Дорогомиловский суд Москвы 13 сентября на два месяца арестовал начальника управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт» Андрея Болдорева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, топ-менеджер был фиктивно трудоустроен в одну из добывающих компаний в корыстных целях. Он получил там зарплату в 1,6 млрд рублей за совершение как входящих в его служебные полномочия действий, так и незаконных, а также за общее покровительство.

«Болдорев подозревается в получении взятки в особо крупном размере», — пояснили в суде.

Как сообщало ИА Регнум, 235-й гарнизонный военный суд продлил арест генерал-майора Константина Огиенко — бывшего командующего 1-й армией противовоздушной обороны особого назначения, которая прикрывает Москву от ударов с воздуха. Его обвиняют во взятке в особо крупном размере.

По обвинению в получении взятки арестован бывший глава отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев.

Являясь должностным лицом, Царегородцев получил взятку 100 млн рублей.